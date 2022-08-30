30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
ABONE OL
İstanbul’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul’da kamyonun çarptığı tekstil işçilerini taşıyan minibüs takla attı. Yaşanan kazada 2’i ağır 8 kişi yaralandı. . Öte yandan kazada kamyonda bulunan yabancı uyruklu 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde yaşanan kaza dün akşam saat 19.30 sularında Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sıddık Y. kontrolündeki kamyon, tekstil işçilerini taşıyan İlhan Ergen yönetimindeki minibüse çarptı. Yaşanan kaza sonucu minibüs takla attı.

Yaşanan kaza sebebiyle minibüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'sinin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada kamyonda bulunan yabancı uyruklu 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA