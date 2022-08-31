İzmir’de vahşet! 51 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda





ÖNCE DARP ETTİ DAHA SONRA BIÇAKLA YARALADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Havva Ç., ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Havva Ç.'nin 51 yerinde bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Dini nikahlı eşi tarafından önce darp edilen daha sonra da bıçakla yaralanan tahlisiz kadının hastanede yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.