Kalp krizi vakaları neden arttı? Sigara, stres ve hareketsizliğe dikkat | Kalp krizine karşı nasıl korunabiliriz?

Son günlerde kalp krizi vakaları artışa geçti. Peki bu artış neden kaynaklanıyor? Kalp krizine karşı korunmak için nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Büşra Yazıcı aktardı. Kardiyolog Prof. Dr. Ramazan Özdemir, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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