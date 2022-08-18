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Kalp krizi vakaları neden arttı? Sigara, stres ve hareketsizliğe dikkat | Kalp krizine karşı nasıl korunabiliriz?

A Haber
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Giriş: 18.08.2022 15:29
Son günlerde kalp krizi vakaları artışa geçti. Peki bu artış neden kaynaklanıyor? Kalp krizine karşı korunmak için nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Büşra Yazıcı aktardı. Kardiyolog Prof. Dr. Ramazan Özdemir, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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