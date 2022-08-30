Sağanak yağış için tarih ve saat verildi! AFAD 81 il valiliğini uyardı! Dolu yağışına dikkat! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

FIRTINA VE AĞAÇ DEVRİLMELERİNE DİKKAT

AFAD, vatandaşlarımızı da ev ve işyerlerindeki su baskını risklerine karşı tedbir almaları için uyarıyor. Kendi bireysel risklerini azaltmaları için fırtına, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı ikaz ediyor. 30 Ağustos sabah saatlerinde başlayan yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetini kaybetmesi bekleniyor.