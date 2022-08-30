Sağanak yağış için tarih ve saat verildi! AFAD 81 il valiliğini uyardı! Dolu yağışına dikkat! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
AFAD tarafından tüm valiliklere gönderilen uyarı metninde yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, olasu su baskınları ve fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi. Diğer yandan başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile dolu yağışı uyarısı yapılırken, yağışın başlayacağı saate de açıklamada yer verildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, olası risklere karşı tüm valiliklere uyarı mesajı gönderildi.
Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde dolu uyarısı yapılırken, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeler nedeniyle Marmara bölgesi için "Meteorolojik Uyarı" yayımladı. Yağışın etkilerine karışı önlem alınması için ülke çapındaki merkez olan AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), valiliklere uyarı mesajı gönderdi.
FIRTINA VE AĞAÇ DEVRİLMELERİNE DİKKAT
AFAD, vatandaşlarımızı da ev ve işyerlerindeki su baskını risklerine karşı tedbir almaları için uyarıyor. Kendi bireysel risklerini azaltmaları için fırtına, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı ikaz ediyor. 30 Ağustos sabah saatlerinde başlayan yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetini kaybetmesi bekleniyor.
"DOLU YAĞIŞINA KARŞI TEDBİR ALIN"
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), hava tahminleri doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine uyarı mesajı gönderdi. AFAD, vatandaşları da olası su baskını ihtimaline karşı ev ve işyerleri için önlem almaya, araçlarını dolu yağışı ihtimaline karşı koruyacak tedbirler almaya çağırıyor.
SEL SULARINA GİRMEYİN
Dışarıda olmaları durumunda, uçabilecek çatı, devrilebilecek ağaç ve direklerin yanı sıra ulaşım zorlukları ile karşılaşabileceklerini hatırlatıyor. Ayrıca ayak bileğine gelen sel sularının bir insani sürükleyebileceğini anımsatarak sel sularına girilmemesi konusunda uyarıyor.
VALİLİKLERE UYARI GÖNDERİLDİ
AFAD, valiliklere, ani sel, su baskını, dolu, kısa sureli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara hazırlıklı olmaları için uyarı mesajı gönderdi. Dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı. Mesajda, ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması istendi. Teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi hatırlatıldı.
30 AĞUSTOS SALI GÜNÜ
Yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
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