Bursa'da CHP'li belediye kabusu! 11 milyon lira harcayarak "asrın projesi" dediği çalışma harabeye döndü
CHP'li belediye başkanları milyonlarca vatandaşa kabus yaşatmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki rezilliklerin ardından bir olay da Bursa'da yaşandı. Bursa’da CHP’li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın "asrın projesi" olarak tanıttığı ve "Benim prestij projem" dediği Yıldıztepe projesi bir kez daha çöktü. 7 yılda zor tamamlanan ve temelinde büyük göçükler oluşan 11 milyonluk Yıltıztepe Sosyal Yaşam merkezinin bu kez de yolları çöktü.
Mudanya'da 2014 yılından bu yana Belediye Başkanlığı yapan ve kente hizmet veremediği için ağır eleştirilere maruz kalan CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tam 7 yılın ardından ancak ilk etabını bitirebildiği Yıldıztepe projesiyle bir kez daha gündemde.
Geçtiğimiz aylarda tesislerin temelinde oluşan büyük göçükler nedeniyle açılışı yapılan ancak faaliyete bir türlü geçirilemeyen Sosyal Yaşam Merkezinin bu kez yürüyüş yolları çöktü. Toplam 11 milyon liraya mal olan proje hiç kullanılamadan adeta harabeye döndü.
ZEMİN ÇÖKMELERİ APAR TOPAR KAPATILDI
Tuna Çam'ın haberine göre denize nazır yapılan ancak ne dükkanların ne de oturma alanlarının denizi görmediği için eleştirilen Sosyal Yaşam Merkezinin ilk etabının tamamlandığını müjde diye duyuran CHP'li Başkan Türkyılmaz, geçtiğimiz aylarda tesisler için gösterişli bir açılış yapmıştı. Açılışın ardından tesisler bir türlü halkın kullanımına açılmadı.
Etrafı tel örgülerle kapatılan Sosyal Yaşam Merkezinin temelindeki büyük göçükleri görüntülemiş ve kamuoyuyla paylaşarak, tesislerin neden kullanıma açılamadığı gözler önüne serilmişti. Çıkan haberlerin ardından o göçükler, hiçbir teknik analiz yapılmadan doldurulmuştu.
BU KEZ YÜRÜYÜŞ YOLLARI ÇÖKTÜ
Temelde oluşan göçükleri betonla doldurarak yeni taşlarla üstünü kapatan ve vatandaşların canını tehlikeye atan CHP'li Türkyılmaz'ın prestij projesi adeta yerle bir oldu. Tesislerin içinde vatandaşların yürüyüş yapabilmeleri için düzenlenen yollarda 1 metreden daha derin göçükler oluştu. Yapımı tam 7 yıl süren ve 7 günde çöken Sosyal Yaşam Merkezine henüz tek bir adım bile atamayan Mudanyalılar yolların çökmesiyle bir büyük hayal kırıklığına daha uğradı.
İHALEYE ÇIKARILDI KİMSE DÖNÜP BAKMADI
Apar topar ört bas edilen temeldeki çökme haberlerinin ardından Yıldıztepe Sosyal Yaşam merkezindeki 21 dükkan için ihale düzenleyen Hayri Tükyılmaz'a bir darbede girişimcilerden geldi.
Düzenlenen dükkan ihalelerine kimse katılmayınca ikinci bir ihale daha düzenlendi. Ancak tesislerin tepelerine çökmesinden endişe duyan girişimci ve işletmeciler, düzenlenen ikinci ihaleye de ilgi göstermedi.
DEPREM GERÇEĞİNE VURGU YAPTI
Mudanya Belediyesinin Memleket Partili Meclis Üyesi Mehmet Er, yollardaki çökmeleri yeri inceleyip tek tek fotoğrafladıktan sonra yaptığı açıklamada, deprem gerçeğine değindi.
Er, "Bu göçük ve çökmelere göz yuman, belediyeyi ve yetkilileri bir kez daha uyarmak istiyorum. Hiç kimsenin ve hiç bir partinin siyasi geleceği, insan hayatından daha önemli değildir. Mudanya'mız 1. derecede deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Durduğu yerde zemin çökmeleri yaşanan bu alanda olası büyük bir depremin ardından neler olacağını düşünmek bile istemiyorum" dedi.
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