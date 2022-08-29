Bursa'da CHP'li belediye kabusu! 11 milyon lira harcayarak "asrın projesi" dediği çalışma harabeye döndü

Mudanya'da 2014 yılından bu yana Belediye Başkanlığı yapan ve kente hizmet veremediği için ağır eleştirilere maruz kalan CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tam 7 yılın ardından ancak ilk etabını bitirebildiği Yıldıztepe projesiyle bir kez daha gündemde.

Geçtiğimiz aylarda tesislerin temelinde oluşan büyük göçükler nedeniyle açılışı yapılan ancak faaliyete bir türlü geçirilemeyen Sosyal Yaşam Merkezinin bu kez yürüyüş yolları çöktü. Toplam 11 milyon liraya mal olan proje hiç kullanılamadan adeta harabeye döndü.