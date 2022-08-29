29 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Karaman’da emekli öğretmenin feci sonu! Video çekmek için...

Karaman’da emekli öğretmenin feci sonu! Video çekmek için...

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
ABONE OL
Karaman’da emekli öğretmenin feci sonu! Video çekmek için...

Karaman'da emekli öğretmen 73 yaşındaki Mustafa Uğur, girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası'nda fenalaşıp, hayatını kaybetti. AFAD ekipleri, cenazeyi mağaradan çıkartmak için çalışma başlattı.

Karamanın Ermenek ilçesinde yaşanan olay, dünyanın 3 büyük mağarasından biri olarak gösterilen Maraspoli Mağarası'nda meydana geldi. Mustafa Uğur ile arkadaşı Alaaddin Çiftçi, sabah saatlerinde girişi yasak olan mağaraya girdi.

İki arkadaş, mağarada tünellerden yürüyerek, 80 metre derine indi. Dönüş yolunda Mustafa Uğur, nefessiz kalarak fenalaştı.

Çiftçi de Uğur'un kalp krizi geçirdiğini düşünerek, kalp mesajı yaptı. Ancak çabaları sonuçsuz kalan Mustafa Uğur, mağaradan çıkıp, yardım istedi.

Çiftçi'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mağaraya giren sağlık görevlileri, Mustafa Uğur'un öldüğünü belirledi. Cenazeyi, mağaradan çıkartmak için AFAD'dan yardım istendi. Ekipler, cenazeyi çıkarmak için çalışma başlattı.

Polis de Çiftçi'nin ifadesine başvurdu.

Bu arada, Mustafa Uğur'un mağaradaki son görüntüleri ortaya çıktı. Alaaddin Çiftçi'nin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; Mustafa Uğur'un mağara içerisindeki yeraltı suyu ile ilgili bilgi verdiği görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA