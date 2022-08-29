Karaman’da emekli öğretmenin feci sonu! Video çekmek için...
Karaman'da emekli öğretmen 73 yaşındaki Mustafa Uğur, girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası'nda fenalaşıp, hayatını kaybetti. AFAD ekipleri, cenazeyi mağaradan çıkartmak için çalışma başlattı.
Karamanın Ermenek ilçesinde yaşanan olay, dünyanın 3 büyük mağarasından biri olarak gösterilen Maraspoli Mağarası'nda meydana geldi. Mustafa Uğur ile arkadaşı Alaaddin Çiftçi, sabah saatlerinde girişi yasak olan mağaraya girdi.
İki arkadaş, mağarada tünellerden yürüyerek, 80 metre derine indi. Dönüş yolunda Mustafa Uğur, nefessiz kalarak fenalaştı.
Çiftçi de Uğur'un kalp krizi geçirdiğini düşünerek, kalp mesajı yaptı. Ancak çabaları sonuçsuz kalan Mustafa Uğur, mağaradan çıkıp, yardım istedi.
Çiftçi'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mağaraya giren sağlık görevlileri, Mustafa Uğur'un öldüğünü belirledi. Cenazeyi, mağaradan çıkartmak için AFAD'dan yardım istendi. Ekipler, cenazeyi çıkarmak için çalışma başlattı.
Polis de Çiftçi'nin ifadesine başvurdu.
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