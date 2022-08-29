Karaman’da emekli öğretmenin feci sonu! Video çekmek için...

Karamanın Ermenek ilçesinde yaşanan olay, dünyanın 3 büyük mağarasından biri olarak gösterilen Maraspoli Mağarası'nda meydana geldi. Mustafa Uğur ile arkadaşı Alaaddin Çiftçi, sabah saatlerinde girişi yasak olan mağaraya girdi.