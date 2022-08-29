Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos Salı gününün resmi tatil olmasında dolayı kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo çalışma saatleri...