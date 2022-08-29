Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo çalışma saatleri...
Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı her sene olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Kargo gönderisi olanlar çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, kargolar yarın açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo çalışma saatleri...
Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos Salı gününün resmi tatil olmasında dolayı kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo çalışma saatleri...
29 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?
29 Ağustos kargolar açık olacak ve aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek.
30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyen kargolar 30 Ağustos 2022 Salı Zafer Bayramı'nda da kapalı olacak. Kargo şubelerinin kapalı olmasıyla birlikte kargo alım ve dağıtım işlemleri de bir gün ara verilecek.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ
30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.
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