CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önce çelme sonra şov! İşte CHP’nin karşı çıktığı projeler









HEP AYNI KAFA

Tekirdağ-Ergene'ye termik santral kurmak için özel bir firma çalışma başlatınca CHP devreye girdi. Parti yönetimi bu kez gençler üzerinden propaganda yaptı. Ergene Belediyesi önünde toplanan CHP Tekirdağ Gençlik Kolları üyeleri ellerinde dövizlerle "Termik santral istemiyoruz" sloganı atarak yürüyüş yaptı.

Denizli'de CHP İl Spor Kurulu üyeleri ise Avdan Termik Santrali'ni protesto etti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde de yine CHP eylemi vardı.