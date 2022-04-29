CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce çelme sonra şov! İşte CHP'nin karşı çıktığı projeler
Son dakika haberine göre: Geleceği aydınlatacak mega projeleri her fırsatta geciktirerek Türkiye'ye ağır faturalar ödeten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği evlerde karanlık tiyatrolarla fakir edebiyatı yapıyor. Türkiye’nin enerji alanındaki aydınlık projelerini kösteklemek için çalışıyor.
Akıllı sayacı kapatıp, "elektriği olmayan vatandaşa ziyaret" gerçekleştirerek oynadığı tiyatro ifşa olan Cumhuriyat Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer taraftan da Türkiye'ye çağ atlatan birçok mega projeye karşı. Karanlıkta kalmayı seçerken, dev enerji projelerine "dur" diyen "istemezükçü lobinin" başı Kılıçdaroğlu, söz konusu projeleri durdurmak için kimi zaman açıklamalarıyla kimi zaman da yargıya yaptığı başvurularla gündeme geldi.
2005'te başlanması gereken Yusufeli Barajı'na maalesef bu zihniyet yüzünden 8 yıl süren davalar nedeniyle ancak 2013'te başlanabildi.
İŞTE CHP'NİN KARŞI ÇIKTIĞI PROJELER
AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ:
Mersin'in Gülnar ilçesinde Türkiye'nin ilk nükleer elektrik santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Projeye karşı CHP yönetimi ve milletvekilleri şu ana kadar çok sayıda eylem düzenledi. 2018'de temeli atılan proje aynı yıl CHP Mersin Milletvekili Alpay Alpmen, Mersin Tabipler Odası ve Nükleer Karşıtı Platform temsilcileri tarafından 'yer lisansı iptali' istemiyle yargıya taşındı.
TERMAL DE NEYMİŞ
Jeotermal enerji, yenilenebilir ve doğru kullanıldığında çevreye en az zarar veren enerji kaynaklarından biri olma özelliği taşıyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Nazilli'de yürütülen jeotermal çalışmasının durdurulmasını istedi. Sarı Zeybek ilçesindeki eylemleri ise CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih organize etti.
Eskişehir-Alpu'ya kurulması planlanan termik santral için de CHP yönetimi ayağa kalktı. Eylemlerde CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer en ön sıradaydı.
RÜZGÂRA DA KARŞILAR
Mersin'de nükleere karşı çıkan CHP, Çanakkale'de ise rüzgâr enerjisine muhalefet ediyor. CHP Çanakkale İl Kadın Kolları, 180 milyon dolar yatırımla kurulması planlanan ve yılda 484 milyon kilovatsaat kapasiteli santrale karşı gösteri düzenledi.
HEP AYNI KAFA
Tekirdağ-Ergene'ye termik santral kurmak için özel bir firma çalışma başlatınca CHP devreye girdi. Parti yönetimi bu kez gençler üzerinden propaganda yaptı. Ergene Belediyesi önünde toplanan CHP Tekirdağ Gençlik Kolları üyeleri ellerinde dövizlerle "Termik santral istemiyoruz" sloganı atarak yürüyüş yaptı.
Denizli'de CHP İl Spor Kurulu üyeleri ise Avdan Termik Santrali'ni protesto etti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde de yine CHP eylemi vardı.
TERMİK SANTRALE KARŞILAR
Kahramanmaraş'taki Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrali, Türkiye'nin enerjide ilk 10 büyük tesisi arasında. Ancak CHP, bu projeye de "istemezük" diyerek karşı çıkıyor. Parti, Altunelma'da kurulması düşünülen üçüncü termik santralin iptali için mahkemeye başvurdu.
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