Komiser yardımcısı arkadaşı tarafından öldürüldü

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Polisin yaptığı incelemede, Sinan Aytığ'ın silahının belinde olduğu, araç içinde ve dışında iki boş kovan bulunduğu tespit edildi.

Sinan Aytığ'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Aytığ'ı vurduktan sonra kaçan Aynur A'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.