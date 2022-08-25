İstanbul’da vahşet! Uyarmaya gittiği gençler tarafından öldürüldü | Cinayet anından yeni görüntüler

ARKASINDAN ATEŞ ETMİŞ

Grup içinden Temel Arslan'a ateş eden kişinin S.Y. olduğunu saptadı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y., kavga sırasında Arslan'a bıçakla saldıran Hüseyin B. ve 17 yaşındaki E.G.'yi gözaltına aldı. 3 kişi emniyette sorguya alınırken, olaya karışan bir kişinin de arandığı belirtildi. Cinayet anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde elinde silahla sokak başındaki grubu kovalamaya başlayan Temel Arslan'ın arkasından farklı noktada bekleyen iki kişiden elinde silah olan S.Y. silahını doğrultup birkaç el ateş etti. Başına isabet eden kurşun sonrası Temel Arslan yere yığıldı. Arkasından koşan eşi de hemen Temel Arslan'ın yanına gitti.