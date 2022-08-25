Beşiktaş amigosu AVM'de öldürüldü
İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) kafede tabancayla vurulan Beşiktaş amigosu olduğu belirtilen Seyit Subaşı yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Mustafa Y., cinayeti Beşiktaş-Karagümrük maçında Subaşı ile tartıştıkları için işlediğini itiraf etti.
Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezinde yer alan kafede oturan Seyit Subaşı (43), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Katil zanlısı Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı.
KAYMAKAM CİNAYETİN NEDENİNİ AÇIKLADI: "BEŞİKTAŞ MAÇINDA TARTIŞTIK"
Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, yaptığı açıklamada, emniyet ekiplerinin şüpheliyi olay yerinin 50 metre yakınında yakaladığını kaydetti.
Şenel, "Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini, bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti." diye konuştu.
Kaymakam Şenel, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
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