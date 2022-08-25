Beşiktaş amigosu AVM’de öldürüldü

KAYMAKAM CİNAYETİN NEDENİNİ AÇIKLADI: "BEŞİKTAŞ MAÇINDA TARTIŞTIK"

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, yaptığı açıklamada, emniyet ekiplerinin şüpheliyi olay yerinin 50 metre yakınında yakaladığını kaydetti.

Şenel, "Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini, bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti." diye konuştu.

Kaymakam Şenel, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.