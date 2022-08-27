Sağanak yağış tam gaz devam! Meteoroloji'den üst üste yeni uyarılar! Gün verildi... İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan beş günlük hava tahmini raporunda günlerdir ülke genelinde süren sağanak yağışın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı görüldü. Yapılan açıklamada başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulunulurken, olası sele karşı dikkatli olunması istendi. Peki hangi illerde sağanak yağış etkili olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde günlerdir etkili olan sağanak yağışın önümüzdeki hafta boyunca da devam edeceği belirtildi.
Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı duyurulurken vatandaşlardan olası sel baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.
KOCAELİ ÇEVRESİ İÇİN UYARI
Kocaeli çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, Kocaeli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KASTAMONU ÇEVRESİNDE DE ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Kastamonu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, bugün öğleden sonra Kastamonu genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Akşam saatlerine kadar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL'DA SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ
İstanbul Esenyurt'ta kısa süreli etkili olan sağanak yağış, bazı mahallerde hayatı felç etti. Akçaburgaz Mahallesi'nde sokak ve caddelerde taşkınlar yaşanırken, bir önceki sağanak yağıştan dolayı boşaltılan bir binanın bodrum katındaki dairenin yine sular altında kaldığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde bazı ilçelerde etkili oldu. Kısa süreli etkili olan sağanak yağış, Esenyurt'ta bazı mahallelerde adeta hayatı felç etti. Sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar ve trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Sudan dolayı ilerleyemeyen bir sürücü, başka bir araç yardımıyla çekilerek sudan kurtarıldı. Bir binanın bodrum katında bulunan ve daha önce boşaltıldığı öğrenilen daire tamamen sular altında kaldı. Sokaklardaki su birikintileri ekiplerin çalışmalarıyla çekildi. Akçaburgaz Mahallesi'ndeki su baskınları ise dronla böyle görüntülendi.
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