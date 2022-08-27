Sağanak yağış tam gaz devam! Meteoroloji’den üst üste yeni uyarılar! Gün verildi... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde bazı ilçelerde etkili oldu. Kısa süreli etkili olan sağanak yağış, Esenyurt'ta bazı mahallelerde adeta hayatı felç etti. Sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar ve trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Sudan dolayı ilerleyemeyen bir sürücü, başka bir araç yardımıyla çekilerek sudan kurtarıldı. Bir binanın bodrum katında bulunan ve daha önce boşaltıldığı öğrenilen daire tamamen sular altında kaldı. Sokaklardaki su birikintileri ekiplerin çalışmalarıyla çekildi. Akçaburgaz Mahallesi'ndeki su baskınları ise dronla böyle görüntülendi.