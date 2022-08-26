Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'den bir başarı daha! yüksek hızlı hedeflerde 100 km'yi de vurdu
Türkiye'nin geliştirdiği uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, testleri geçmesinin ardından başarıya doymuyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km'yi de hedefledi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında geliştirilen uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER projesinde bir aşama daha başarıyla tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:
"Savunma sanayiimizden Büyük Taarruz ve Malazgirt'in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER adım adım yükseliyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km'yi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. "
SİPER füzesinin test atışı Sinop Test Merkezi'nde ASELSAN-ROKETSAN işbirliğinde gerçekleştirildi. SİPER füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak alçak irtifa Korkut sistemlerinin seri üretim ve teslimatlarına başlandı ve halen devam ediyor. Sonrasında portatif özellikli araçtan ve omuzdan atılan alçak irtifa Sungur hava savunma sistemleri hizmete alındı. Hisar-A+ ve Hisar-O+ hava savunma sistemlerinin de ilk teslimatları yapılırken, seri üretimleri de bir yandan sürüyor.
SİPER ise bu katmanlı sistemde bütün bu sistemlerin ötesinde uzun menzile sahip olmasıyla öne çıkıyor. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülen SİPER Projesinde 2023 yılında teslimat hedefleniyor.
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