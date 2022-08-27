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Bakanlıktan çocuğuna psikolojik şiddet uygulayan sosyal medya fenomeni hakkında açıklama: Anneye rehberlik edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Bakanlıktan çocuğuna psikolojik şiddet uygulayan sosyal medya fenomeni hakkında açıklama: Anneye rehberlik edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir televizyon programı yarışmacısının oğluyla ilgili sosyal medya paylaşımına ilişkin, çocuğun psikososyal durumunu etkileyecek davranışlar konusunda anneye rehberlik edildiğini ve süreçte olumlu gelişmelerin yaşandığını bildirdi.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Nazlı Hamarat'ın oğlunu uyandırdığı anların videosu sosyal medyada infiale neden olmuştu.

Hamarat, söz konusu videoda, uyanmayan oğluna bir anda, "Sabah güneşi sidikliye vurur. Çünkü sen hala altına yapıyorsun, bez var altında." diyerek psikolojik şiddet uygulamıştı. Tepkilerin odağındaki kadın, geçtiğimiz yıl da 3 yaşındaki oğluna içki içirdiği görüntülerle gündeme gelmişti.

BAKANLIKTAN "NAZLI HAMARAT" AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hamarat'a ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, anne N.H'nin 2021 yılında gece geç saatte bir lokantada küçük çocuğunun eline alkol bardağı vererek çektiği görüntülerin sosyal medyada yer aldığı anımsatıldı.

"ANNE İLE GÖRÜŞME YAPILDI"

Paylaşımın ardından anne ile görüşme yapıldığı ve küçük çocuk için uygun sosyal hizmet modelinin planlandığı belirtilen açıklamada, İstanbul 13. Aile Mahkemesi tarafından verilen Danışmanlık Tedbir Kararı gereğince aileye yönelik sosyal hizmet çalışmasına başlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut durumda, tedbir kapsamında görüşmeler belirli periyodlarla devam etmektedir. Annenin, oğlu İ.N'ye yönelik kaydettiği sosyal medya görüntüleri sonrası çocuğun psikososyal durumunu etkileyecek davranışlar konusunda anneye rehberlik edilmiştir. Danışmanlık Tedbiri kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda, anne ile çocuk için belirli bir gündelik rutin oluşturulmuş, süreç içerisinde çocuğun gelişimsel özelliklerinde iyileşme yaşandığı gözlemlenmiş, yönlendirmeler neticesinde annenin çocuğu ana okuluna kaydettirdiği, bilinçli ebeveynlik motivasyonu yükselen annenin çocukla arasında sevgi bağı kurulduğu tespit edilmiştir. Aileye yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir."

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