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30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Ağustos'ta metro, metrobüs, İETT, marmaray bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Ağustos’ta metro, metrobüs, İETT, marmaray bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da İETT otobüsü, metro, Marmaray, metrobüs gibi toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Her sene kutlanan Zafer Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor. İşte, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Ağustos'ta metro, metrobüs, İETT, marmaray bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Ağustos'ta metro, metrobüs, İETT, marmaray bedava mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Ağustos'ta metro, metrobüs, İETT, marmaray bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI OTOBÜS, METRO, MARMARAY, METROBÜS, TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?

30 Ağustos Zafer Bayramı da dahil olmak üzere resmi tatil ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçları İstanbul'da ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın denk geldiği Salı gününde de toplu taşıma araçlarının bedava olarak hizmet vermesi beklenmektedir.

Böylelikle İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan metro, finiküler, şehir hatları ve İETT kullanacak kişiler ulaşım kartlarını okutarak ücretsiz olarak istediklere yere ulaşabilecek.

30 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İETT otobüsleri dahil İstanbul'daki toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

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