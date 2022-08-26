30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Ağustos’ta metro, metrobüs, İETT, marmaray bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI OTOBÜS, METRO, MARMARAY, METROBÜS, TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?

30 Ağustos Zafer Bayramı da dahil olmak üzere resmi tatil ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçları İstanbul'da ücretsiz olarak hizmet veriyor.