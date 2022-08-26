Son dakika: Sağanak İstanbul'u vurdu! Başakşehir ve Esenyurt'u su bastı | Araçlar yolda kaldı
Son dakika haberleri... İstanbul'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Başakşehir'in Bahçeşehir bölgesi ve Esenyurt'ta yolları su bastı. Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen önlem almayan İBB yüzünden vatandaşlar zorluk çekerken, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.
Başakşehir Bahçeşehir'de yolu su bastı araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. İstanbullular yağmur sonrası oluşan su baskınlarında zorluk yaşamaya devam ediyor.
İBB UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara rağmen İBB'nin önlem almaması sonrası birçok noktada su baskınları görüldü. İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı ilçelerde etkili olurken, su baskınları sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
BAHÇEŞEHİR'E DOLU YAĞDI
istanbul'un Bahçeşehir ilçesinde kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. TEM Otoyolu Mahmutbey kesiminde de dolu yağışı görüldü.
METEOROLOJİ İSTANBUL DAHİL 20 İLİ UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 20 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne'nin güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu) ile Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.
ESENYURT'TA SU TAŞKINLARI! BİR KÖPEK SUDA SÜRÜKLENDİ
Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, derelerin suyu yükseldi. Akçaburgaz Deresinde bir köpek akıntıya kapılıp sürüklendi.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde Esenyurt, Arnavutköy ve Çatalca bölgelerinde etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle Esenyurt'ta bazı sokaklarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle derelerin suyu yükseldi, Akçaburgaz Deresi'nde ekipler önlem aldığı görüldü. Akçaburgaz Deresi'nde akıntıya kapılan bir köpeğin suya kapılıp sürüklendiği görüldü. Köpek bir süre sonra gözden kayboldu.
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