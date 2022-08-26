Son dakika: Sağanak İstanbul’u vurdu! Başakşehir ve Esenyurt’u su bastı | Araçlar yolda kaldı

İBB UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara rağmen İBB'nin önlem almaması sonrası birçok noktada su baskınları görüldü. İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı ilçelerde etkili olurken, su baskınları sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

BAHÇEŞEHİR'E DOLU YAĞDI

istanbul'un Bahçeşehir ilçesinde kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. TEM Otoyolu Mahmutbey kesiminde de dolu yağışı görüldü.