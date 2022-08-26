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30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil olacak mı, açıklama geldi mi? Pazartesi, salı...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil olacak mı, açıklama geldi mi? Pazartesi, salı...

30 Ağustos resmi tatil mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özellikli işçi ve işverenin gündeminde yer alan 30 Ağustos tatil mi ve 29 Ağustos yarım gün mü soruları yanıtlandı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil olacak mı, açıklama geldi mi? Pazartesi, salı...

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil olacak mı, açıklama geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Büyük Taaruz'un anıldığı Zafer Bayramı öncesinde resmi tatilleri değerlendirmek isteyenler planları öncesinde tatil takviminden emin olmak için sorgulamalara başladı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil olacak mı, açıklama geldi mi? Pazartesi, salı...

30 AĞUSTOS TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

Büyük Taarruz zaferinin kutlamaları tüm Türkiye'de gerçekleşirken o gün çalışanlar için tatil günü sayılacak.

30 AĞUSTOS KAÇ GÜN TATİL, 4 GÜN MÜ?

Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.

Hafta sonundan başlayacak tatil pazartesi gününün de tatil olması durumunda dört gün olarak değerlendirilebilir.

29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Pazartesi günü yarım gün ya da tam tatil günü olarak değerlendirilmeyecek.

Buna göre resmi tatil 4 gün olmayacak ancak çalışanlar yıllık izinlerini 29 Ağustos Pazartesi günü değerlendirmeleri durumunda 4 günlük bir izin kullanabilir.

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı: Salı (1 gün)

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma – Cumartesi (1,5 gün)

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