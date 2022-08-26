30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil olacak mı, açıklama geldi mi? Pazartesi, salı...

30 AĞUSTOS KAÇ GÜN TATİL, 4 GÜN MÜ?

Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.

Hafta sonundan başlayacak tatil pazartesi gününün de tatil olması durumunda dört gün olarak değerlendirilebilir.