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İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü | Eminönü'nde dükkanları su bastı

İstanbul Anadolu Yakasında etkili olan yağış sonrası Beykoz ve Maltepe'de sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar ve sürücüler sokakta mahsur kaldı. Eminönü'nde ise dükkanları su bastı. Fatih, Sarıyer ve Maltepe ilçelerinden su baskını ihbarları geliyor. Öte yandan İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolunda araçlar adım adım ilerliyor. A Haber muhabiri Esra Keskin olay yerinden detayları aktardı.

Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 12:00
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İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü | Eminönü’nde dükkanları su bastı

İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Maltepe'de yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.

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İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü | Eminönü’nde dükkanları su bastı

Yoğun yağış nedeniyle 3 araç ve sürücüler sokakta mahsur kaldı.

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İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü | Eminönü’nde dükkanları su bastı

İhbar üzerine Karayolları ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlatırken mahsur kalan sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı.

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İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü | Eminönü’nde dükkanları su bastı

Bazı araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü | Eminönü’nde dükkanları su bastı

EMİNÖNÜN'DE DÜKKANLARI SU BASTI

Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'nın bazı bölgelerini su bastı.