İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü | Eminönü'nde dükkanları su bastı

İstanbul Anadolu Yakasında etkili olan yağış sonrası Beykoz ve Maltepe'de sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar ve sürücüler sokakta mahsur kaldı. Eminönü'nde ise dükkanları su bastı. Fatih, Sarıyer ve Maltepe ilçelerinden su baskını ihbarları geliyor. Öte yandan İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolunda araçlar adım adım ilerliyor. A Haber muhabiri Esra Keskin olay yerinden detayları aktardı.