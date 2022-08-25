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Denizli'de yolcu otobüsü devrildi! Otobüste sıkışanlar var! Çok sayıda yaralı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Denizli’de yolcu otobüsü devrildi! Otobüste sıkışanlar var! Çok sayıda yaralı...

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Antalya-Muğla karayolunda yolcu otobüsü devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölheye sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular itfaiyenin yardımıyla kurtarılırken, 28 yaralı hastaneye sevk edildi. İşte o anlar...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 28 yolcu yaralandı.

Antalya'dan İstanbul seferini yapmak üzere 34 yolcusuyla yola çıkan A.E. yönetimindeki 35 PK 643 plakalı yolcu otobüsü, Denizli Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yağışın ardından kayganlaşan yolda refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 28 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüsle kent merkezine gönderildi.

Otobüs sürücüsü A.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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