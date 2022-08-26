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Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Çanakkale Boğazı’nda bir gemi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi için çalışma başlatıldı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

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