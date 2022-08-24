Marmaris'te cip safari aracı devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Muğla’nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi. Kazada 5 ölü 9 yaralının olduğu belirtildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi.
İŞTE KAZA YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER | İZLE
ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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