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A Haber Marmaris'te! İşte en az 5 kişinin öldüğü kaza bölgesindeki son detaylar

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Giriş: 24.08.2022 18:50
Muğla’nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi. Kazada 5 ölü 9 yaralının olduğu belirtildi. A Haber muhabiri Vural Efecik kazanın nasıl gerçekleştiğini canlı yayında aktarırken, ölü sayısının artışından endişe edildiğini vurguladı. İşte o anlar... .
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