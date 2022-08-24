A Haber Marmaris'te! İşte en az 5 kişinin öldüğü kaza bölgesindeki son detaylar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi. Kazada 5 ölü 9 yaralının olduğu belirtildi. A Haber muhabiri Vural Efecik kazanın nasıl gerçekleştiğini canlı yayında aktarırken, ölü sayısının artışından endişe edildiğini vurguladı. İşte o anlar... .