Kayseri’de dehşete düşüren olay! Kızı ile torununu öldüren sanıktan şikayetini geri çekti

"ENGEL OLMAK İÇİN BIÇAĞIMI ÇIKARDIM"



Sanık Kaya Doğan, ilk duruşmada mahkemeye 5 sayfalık yazılı savunma vermişti. Doğan, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Eşimin eski eşi ile konuşmalarını gördüm. Neden görüştüğünü sordum. 'Çocuğu götüreceğim' dedi. Tartıştık. 'İzin vermezsen, seninle boşanırım. Polisi ararım' dedi. Bana sürekli hakaret etti. Evden gitmek istedi. Ben de engel olmak için bıçağımı çıkardım. Kesinlikle amacım; ona ve kızına zarar vermek değildi. Bıçağı bir anlık sinirle rastgele salladım. Amacım; asla kızına zarar vermek değildi. Çocuk kucağında olunca bıçak ona da değdi. Olay bir anlık sinirle kendimi kaybetmem sonucu oldu. Eşimi yaraladıktan sonra kendimi de yaraladım. Eşimi ve üvey evladımı seviyordum. Her şey bir anda, eşimin bana hakaret etmesi sonucu oldu. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kanlar içinde yerde yatıyordum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN