Kayseri’de dehşete düşüren olay! Kızı ile torununu öldüren sanıktan şikayetini geri çekti
Kayseri'de tartıştığı eşi 20 yaşındaki Hörmet Doğan ile üvey kızı 1,5 yaşındaki Yasemin Nur Soyak'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Kaya Doğan'ın tutuklu yargılandığı davada öldürülen kadının annesi Sultan Yosunlukaya, 2'nci duruşmada şikayetini geri çekti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olay, geçen yıl 11 Aralık günü saat 15.00 sularında Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi. Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya Doğan, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.
Kaya Doğan hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğu kasten öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteyimyde dava açıldı.
BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI
Davanın 2'nci duruşmasına sanık Kaya Doğan katılmazken, ölen Hörmet Doğan'ın şikayetçi annesi ile ölen kız çocuğun şikayetçi babası O.S. hazır bulundu. Mahkeme başkanı hem ölen Hörmet Doğan'ın hem de davanın sanığı olan kocası Kaya Doğan'ın cep telefonun ve SİM kartlarının incelemesinin tamamlandığına dair bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Mahkeme başkanı, söz konusu bilirkişi raporunu okuyarak dosyaya koydu. Hörmet Doğan'ın annesi Sultan Yosunlukaya da bu duruşmada şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini söyledi. Yasemin'in babası O.S. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezayı almasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Kaya Doğan'ın, 'akıl sağlığı' raporunun mahkemeye ulaşmadığını belirterek duruşmayı erteledi.
"ENGEL OLMAK İÇİN BIÇAĞIMI ÇIKARDIM"
Sanık Kaya Doğan, ilk duruşmada mahkemeye 5 sayfalık yazılı savunma vermişti. Doğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eşimin eski eşi ile konuşmalarını gördüm. Neden görüştüğünü sordum. 'Çocuğu götüreceğim' dedi. Tartıştık. 'İzin vermezsen, seninle boşanırım. Polisi ararım' dedi. Bana sürekli hakaret etti. Evden gitmek istedi. Ben de engel olmak için bıçağımı çıkardım. Kesinlikle amacım; ona ve kızına zarar vermek değildi. Bıçağı bir anlık sinirle rastgele salladım. Amacım; asla kızına zarar vermek değildi. Çocuk kucağında olunca bıçak ona da değdi. Olay bir anlık sinirle kendimi kaybetmem sonucu oldu. Eşimi yaraladıktan sonra kendimi de yaraladım. Eşimi ve üvey evladımı seviyordum. Her şey bir anda, eşimin bana hakaret etmesi sonucu oldu. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kanlar içinde yerde yatıyordum."
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