Meteoroloji ve AFAD uyardı! Kuvvetli sağanak yağış o güne kadar sürecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yaz yağışları geri dönerken, başta Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor.

Bursa'da etkili olan dolu yağışı çok sayıda vatandaşların aracına zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını görenler şaşkına döndü.