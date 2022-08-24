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Meteoroloji ve AFAD uyardı! Kuvvetli sağanak yağış o güne kadar sürecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

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Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Meteoroloji ve AFAD uyardı! Kuvvetli sağanak yağış o güne kadar sürecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından yağış etkisini göstermeye başladı. Bursa'da etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar verirken, İzmir'de bazı caddeler su ile doldu. İstanbul ve çevresinde de etkili olması beklenen yağış için vatandaşlara sel konusunda dikkatli olmaları istendi. Peki hangi illerde yağmur yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yaz yağışları geri dönerken, başta Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor.

Bursa'da etkili olan dolu yağışı çok sayıda vatandaşların aracına zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını görenler şaşkına döndü.

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İSTANBUL VE ÇOK SAYIDA İL İÇİN SEL UYARISI

Marmara Bölgesi'nde 25.08.2022 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BURSA'YI DOLU VURDU

Bursa kent merkezinde yer yer sağanak, dağ ilçelerinde ise dolu etkili oldu. Keles´te ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle vatandaşlara zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak etkili olurken, Keles ile Osmangazi ilçelerinin yüksek rakımdaki mahallelerine dolu yağdı. Keles´te ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bir vatandaşın aracını, branda örterek doludan korumaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Dolu, tarım arazilerine de zarar verdi. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi´nden yapılan değerlendirmeye göre Bursa´da metrekareye saatte 75 kilo yağış düşmesi bekleniyor.

AYDIN ÇEVRESİNDE DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın çevresi ile Muğla'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey kesimlerinde saat 16.30'a kadar sürecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel ve kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İDARİ İZİN VERİLDİ

Çanakkale'de beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personeller bugün, yarım gün idari izinli sayılacak.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yağış nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerin bugün öğleden sonra, yarım gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

MANİSA'DA VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Manisa'da dolu ile karışık yağan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji tarafından bugün için dolu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'de saat 15.00 sıralarında yağış başladı. Dolu ile karışık yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Manisa- Menemen kara yolunda sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan motosiklet sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir esnafın çöpler nedeniyle tıkanan mazgalı eliyle açmaya çalıştığı görüldü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

İZMİR SOKAKLARINI SEL ALDI

İzmir'de, bazı noktalarda etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından sağanak yağış İzmir'de etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağmurun etkili olduğu bölgelerdeki ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini su bastı, hastalar zor anlar yaşadı.

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