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Son dakika: Bakırköy'de hukuk bürosunda yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Son dakika: Bakırköy’de hukuk bürosunda yangın

Son dakika haberine göre İstanbul'da korkutan yangın... Bakırköy'de hukuk bürosu olarak kullanılan villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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