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Son dakika: İstanbul Silivri'de polise saldıran kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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Son dakika: İstanbul Silivri’de polise saldıran kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Silivri Kaymakamlığı’nın önünde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi satırla polislere saldırdı. Bir polis bacağından yaralandı. Havaya ateş açan polislerin vurarak etkisiz hale getirdikleri saldırgan gözaltına alındı.

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