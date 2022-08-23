5 yaşındaki çocuk 2. kattan düştü! Feci anlar
Kağıthane’de kardeşleriyle birlikte balkondan aşağıya bakan 5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybedince 2. kattan aşağıya düştü. Dehşet anları kameralara yansırken, çocuğunun kanlar içinde gören anne kucağına alarak çığlık çığlığa çevreden yardım istedi. Başından yaralanan çocuk ağabeyinin kucağında götürüldüğü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 14.15 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.
Feci anlar kamerada! 5 yaşındaki çocuk 2. kattan düştü! Video
Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde yaşadıkları binanın ikinci katındaki balkondan kardeşleriyle birlikte oynayan 5 yaşındaki Hasan V., aşağıya bakmak istedi. Talihsiz çocuk o esnada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.
KARDEŞLERİYLE OYNARKEN BALKONDAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ
Olay sonucunda çocuk başından yaralanırken, çocuğunu gören annesi panikle aşağıya indi. Kanlar içerisinde kalan çocuğunu kucağına alan annesi, çığlık çığlığa çevrenden yardım istedi. Bir süre sonra anne çocuğunu yere bırakırken, çığlıkları duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada kardeşleri ve vatandaşlar dakikalarca çocuğun başında bekledi.
ANNESİ KUCAĞINA ALIP ÇEVREDEN YARDIM İSTEDİ
Kardeşleri çocuğun başında gözyaşı dökerken dakikalar sonra gelen ambulans, yolun bozuk olması sebebiyle olay yerine giremedi. Çocuğu kucağına alan kardeşi ambulansa kadar taşıdıktan sonra ilk müdahalesi yapıldı. Bilinci açık şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan V.'nin durumunun iyi olduğu hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
KANLAR İÇİNDEKİ KARDEŞİNİ KUCAĞINDA AMBULANSA TAŞIDI
Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuk balkondan yere düşüyor. Çamaşırlıkta asılı olan kıyafette arkasından düşüyor. Annesi çocuğunu kucağına alarak çevreden yardım istiyor. Çocuğun kardeşleri ve vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Kadın çocuğunu yere bırakırken, kardeşleri kucağına alıyor. Panik yaşanan görüntülerde, bir süre sonra çocuğu kucağına alan kardeşi ambulansa doğru yürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! "Tek formül var" EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?
- En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...
- YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları
- Ortaöğretim, lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 geç başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Mısır alım fiyatı açıklandı mı?
- Euro neden düşüyor? 22 Ağustos canlı Euro takip Euro /TL kaç lira oldu? Altın ve EURO son dakika neden düştü?
- Kabine Toplantısı bitti mi? 22 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? İşte alınan kararlar...
- Kardeşlerim'de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...
- Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Karar açıklandı...
- TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi açıklandı mı?
- 22 Ağustos akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı?
- Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...