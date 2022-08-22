Antalya’da denizlerin akciğerlerine katil yosun tehdidi! Yaşam alanlarını engelliyor

"BİR NOKTADAN GENİŞLEDİ"

'Katil yosun'un Antalya Körfezi'nde varlığını sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "İlk olarak Antalya Yat Limanı önünde tespit edilmiş. Projemiz dağılımını nereye kadar genişlettiğini tespit etmek adınaydı. Side ile Üçadalar arasında bu türü araştırdık. Belli istasyonlarda kıyıdan 40 metreye kadar dalarak, araştırdık. Türü şu an Lara Karpuzkaldıran ile Antalya Büyük Liman arasında tespit ettik. Varlığını bir noktadan, bu kadar geniş bir alana yaydı" diye konuştu.