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Son dakika: 16 ilde Müsilaj Operasyonu! 97 şüpheli tutuklandı

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Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
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Son dakika: 16 ilde Müsilaj Operasyonu! 97 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 288 şüpheliden 97'si tutuklandı.

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