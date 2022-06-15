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Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete’de

Son dakika haberine göre: Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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