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Sözcü Gazetesi ve Tele 1'in Başkan Erdoğan hakkındaki yalan haberine sert tepki! "İsviçre saati hediye etti" skandalı

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Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Sözcü Gazetesi ve Tele 1’in Başkan Erdoğan hakkındaki yalan haberine sert tepki! İsviçre saati hediye etti skandalı

AK Parti'nin 21. yaşı Başkan Erdoğan liderliğinde Ankara'da yapılan etkinlikle kutlandı. CHP'nin fondaş medyası etkinlik sonrasında Başkan Erdoğan'ın parti yöneticilerine Cumhurbaşkanı forslu İsviçre saati hediye ettiği yalanına başvurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sahiplerinin yalan siyasetini haberleriyle destekleyen fondaş medyaya "Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 yılında "Erdemliler Hareketi" olarak yola çıkan AK Parti, pazartesi günü 21'inci kuruluş yıl dönümünü Ankara'da düzenlenen sade bir etkinlikle kutladı.

Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törende AK Parti'nin 21 yılda yaptığı hizmet siyaseti anlatıldı. Fondaş medya ise yine büyük bir yalana imza attı.

FONDAŞ MEDYA YİNE YALAN DOLANDA

Fondaş Medya'nın en önemli temsilcilerinden Sözcü Gazetesi ve Tele 1, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Başkan Erdoğan'ın bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticilerine saat hediye ettiğini iddia etti.

Söz konusu haberde üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan ve Başkan Erdoğan'ın imzası yer alan İsviçre malı olduğu iddia edilen saatlerin törende dağıtıldığı yalanı servis edildi.

"YALANINIZ BATSIN"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Fondaş Medya'nın yalanına çok sert tepki gösterdi. Dağ paylaşımında, "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz." ifadelerini kullandı.

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