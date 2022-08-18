Sözcü Gazetesi ve Tele 1'in Başkan Erdoğan hakkındaki yalan haberine sert tepki! "İsviçre saati hediye etti" skandalı

"YALANINIZ BATSIN"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Fondaş Medya'nın yalanına çok sert tepki gösterdi. Dağ paylaşımında, "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz." ifadelerini kullandı.