İstanbul’da acemi sürücü dehşeti! Çarptığı kadının bacağı koptu
İstanbul’da acemi bir sürücü frene basmayınca dehşeti yaşattı. Evinin önünde ailesi ile sohbet eden bir kadın, demir korkuluklarla araç arasında sıkışırken, bir bacağı koptu. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.
İstanbul'da yaşanan olay, geçen Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir aile, apartmanlarının önünde sohbet ederken, karşı apartmana gelen bir kadın aracına bindi. Acemi şoför direksiyona geçti fakat panikleyerek frene basmayınca korku dolu anlar yaşandı.
Ailesi ile sohbet eden kadın, acemi şoförün kullandığı araç ile demir korkulukların arasına sıkıştı. Ailesi ve mahalleli sıkışan kadını aracı geri çekerek kurtarırken, çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
Kadının yerde kanlar içerisinde yattığını gören ailesi çığlıklar atarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptı. Bacağının koptuğu öğrenilen yaralı hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaşanan o kaza anları ise çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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