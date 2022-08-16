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FETÖ askeri liseye hazırladığı öğrencileri ön sağlık muayenesinden geçirmiş

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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FETÖ askeri liseye hazırladığı öğrencileri ön sağlık muayenesinden geçirmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski askeri okul öğrencisi, örgütün, mülakat öncesi eve doktor getirip kendilerini ön sağlık taramasından geçirdiğini belirtti.

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