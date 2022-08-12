Fenomen ayı ’Balkız’ doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

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