Fenomen ayı 'Balkız' doğaya salındı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde fazla bal tükettiği için fenalaşan ve fenomen haline gelen ayı, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Balkız' adı verilen ayıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle" dedi.
Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde fazla bal tükettiği için fenalaşan yavru ayı, köylüler ve orman memurları tarafından bulunarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü teslim edilmişti.
Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulan yavru ayıya "Balkız" ismi verildi.
DOĞAYA SALINDI
Balkız, bugün tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle" ifadelerine yer verdi.
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