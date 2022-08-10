Düzce’de gülümseten olay: Acı balı yiyen ayı bayıldı

Olay, Yığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti.

Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi.