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Düzce'de gülümseten olay: Acı balı yiyen ayı bayıldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Düzce’de gülümseten olay: Acı balı yiyen ayı bayıldı

Düzce'ye bağlı Yığılca ilçesinde arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı kendinden geçti. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince güvenlik bölgeye götürülmek üzere alınan ayının kamyonetin kasasına konduğu sıradaki halleri vatandaşları gülümsetti.

Olay, Yığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti.

Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi.

"BİRAZDAN CANLANIR BİZE SALDIRIR"

Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır" dedi.

SARHOŞ GİBİ HALLERİ GÜLÜMSETTİ

Kamyonetin kasasına oturan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti. Kontrolden geçirilen ayı ormana bırakılırken, kendisine gelmesinin ardından gözden kayboldu.

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