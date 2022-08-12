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Düzce'de baygın bulunan boz ayı dünya gündeminde! Deli bal kendinden geçirmişti
Düzce'de geçtiğimiz gün fazla bal yediği için baygınlık geçirmiş halde bulunan yavru boz ayı Türkiye'de kısa sürede viral oldu. Yavru ayının komik halleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, yavru ayının ünü sınırları aştı. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, balın dozunu kaçıran ayıya isim verdi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.08.2022 11:54Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 12:15