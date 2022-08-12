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Düzce'de baygın bulunan boz ayı dünya gündeminde! Deli bal kendinden geçirmişti

Düzce'de geçtiğimiz gün fazla bal yediği için baygınlık geçirmiş halde bulunan yavru boz ayı Türkiye'de kısa sürede viral oldu. Yavru ayının komik halleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, yavru ayının ünü sınırları aştı. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, balın dozunu kaçıran ayıya isim verdi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.08.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 12:15
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Düzce’de baygın bulunan boz ayı dünya gündeminde! Deli bal kendinden geçirmişti

Düzce Yığılca İlçesine bağlı Karakaş Köyünde bal üreticiliği yapan vatandaşların kovanlarına dadanan ayı, önceki gün yine bölgede bulunan bal kovanların arasına daldı. Aşırı bal yediği tahmin edilen ayı, vatandaşlar tarafından bitkin bir halde bulundu.

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Düzce’de baygın bulunan boz ayı dünya gündeminde! Deli bal kendinden geçirmişti

Bunun üzerine vatandaşlar Orman İşletme Müdürlüğüne ihbarda bulunarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekip, hareket edemeyen ayıyı alarak kamyonet kasasına koydu ve İlçe merkezinde bir veterinere götürdü.

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Düzce’de baygın bulunan boz ayı dünya gündeminde! Deli bal kendinden geçirmişti

Bu esnada kamyonet kasasındaki ayıyı ve bitkin halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bir çok kişi tarafından cep telefonunakayıt altına alınan bal komasına girmiş ayı sosyal medya hesaplarında paylaşılınca büyük beğeni topladı.

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Düzce’de baygın bulunan boz ayı dünya gündeminde! Deli bal kendinden geçirmişti

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ise ayının durumuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, "Yavru boz ayımız iyi, tedavisi devam ediyor. Balın dozunu kaçıran 'sevimli kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın" denildi.

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Düzce’de baygın bulunan boz ayı dünya gündeminde! Deli bal kendinden geçirmişti

ADI 'BALKIZ' OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya 'Balkız' isminin verildiğini duyurdu.

Öte yandan ayının şirin ve tatlı halleri Türkiye'nin gündemine otururken, dünya basınının da dikkatini çekti.