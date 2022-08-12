Aşure ayı ne zaman bitiyor? 2022 aşure en son ne zaman yapılır? Diyanet Aşure günü takvimi
Aşure ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayında yapılan aşure tatlısı sofralarda yerini almaya başladı. Bolluk ve bereket için aşure kaynatılırken, bu mübarek günün ne zaman biteceği merak ediliyor. Aşure tatlısı yapacak olan vatandaşlar, aşurenin en son hangi gün yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, aşure ayı ne zaman bitiyor? 2022 aşure en son ne zaman yapılır? İşte Diyanet Aşure günü takvimi...
Aşure ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayında idrak edilen aşure günü 8 Ağustos'ta başladı. Aşure tatlısı bolluk ve bereketin simgesi olarak ön plana çıkıyor. İslam alemi için önemli günlerden olan aşure gününün hangi tarihte sona ereceği araştırılmaya başlandı. Peki, aşure ayı ne zaman bitiyor? 2022 aşure en son ne zaman yapılır? İşte Diyanet Aşure günü takvimi...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?
Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Muharrem'in 10'uncu gününe denk gelen 8 Ağustos Pazartesi günü başladı. Aşure günü, 28 Ağustos'ta Safer ayının gelmesiyle birlikte sona erecek.
AŞURE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
- 7 su bardağı toz şeker
- 1 kg haşlanmış buğday
- 1 su bardağı pirinç
- 150 gr kuru dut
- 150 gr kuru kayısı
- 150 gr kuru incir
- 150 gr kuru üzüm
- 5 adet elma
- 2 adet portakal
- 1 adet ayva
- 10 adet karanfil
- 2 yemek kaşığı gül suyu
AŞURE NASIL YAPILIR?
Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.
Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
AŞURE GÜNÜ BEREKET İÇİN NE ALINIR?
Halk arasında inanca göre, Aşure Günü eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.
AŞURE GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPMAK BEREKETİ ARTIRIR MI?
Aşure günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine, o gün gusül abdesti alanların bir yıl boyunca hasta olmayacağına dair herhangi bir ayet, hadis, sahabe veya tabiin uygulaması bulunmamaktadır. Bunlar halk arasında yaygın; ama herhangi bir mesnedi olmayan inanışlardır. Herhangi bir dini değerleri yoktur.
Beyhakî ve Taberânî'de Aşure günü ailesine karşı cömert olanlara Allah'ın da yıl boyu cömert davranacağına dair bir hadis rivayet edilmektedir. Bu rivayetin tüm senetleri zayıf yollarla nakledilmiştir. İmam Suyûtî, "bu zayıf yolların hepsi birbirini destekler ve hadisi kuvvetlendirir" dese de İmam Zerkeşî bu rivayet hakkında "aslı yoktur, bu söz Muhammed b. el-Münteşir'e aittir." demiştir. (Bkz: Aliyyu'l-Kârî, el-Esrâru'l-Merfûa, s: 345-346, hadis no: 532; Sehâvî, Mekâsıdü'l-Hasene, s: 504-505, hadis no: 1193; Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, c: 2, s: 283-284, hadis no: 2642)
Zayıf da olsa nakledilen bu hadisten aşure gününde alışveriş yapmanın bereket getireceği sonucuna varılamaz.
Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin "Âşûrâ" maddesinde şu bilgiler yer almaktadır:
"Âşûrâda oruç tutmanın fazileti konusunda sahih hadislerin bulunmasına karşılık o gün yıkanmak, gözlere sürme çekmek, süslenmek, kına yakmak, bayramlaşmak, hububat karışımı aş (aşure) pişirmek, sadaka vermek, mescidleri ziyaret etmek, kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih bir rivayete rastlanmamıştır. Hadis olduğu öne sürülen metinlerin birçoğunun gerçekte hadis olmayıp Câhiliye âdetlerine ve Yahudi geleneklerine dayanması kuvvetle muhtemeldir. Zira bu âdetleri Resûlullah'ın ve ashabının yaptığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Meselâ, "Âşûrâ günü sürme çeken helak olmaz", "Âşûrâ günü gusleden o yıl hasta olmaz" tarzındaki rivayetler son devir kitaplarında yer almış ve İbn Teymiyye'nin ifadesine göre bu gibi hususlar Ehl-i beyte buğzeden Nâsibîler tarafından uydurulmuştur." (Yusuf Şevki Yavuz, "Âşûrâ", Diyanet İslam Ansiklopedisi)
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