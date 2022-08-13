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Asker eğlencesinde akılalmaz olay! Rastgele açılan ateş sonucu 11 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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Asker eğlencesinde akılalmaz olay! Rastgele açılan ateş sonucu 11 kişi yaralandı

Karaman'da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele açılan ateş nedeniyle 11 kişi yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir evin önünde asker eğlencesi yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tüfekle rasgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalardan 11 kişi yaralandı. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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