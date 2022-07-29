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Son dakika: Marmaris'te korkutan yangın! Alevler otele sıçradı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Son dakika: Marmaris’te korkutan yangın! Alevler otele sıçradı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve otele sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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