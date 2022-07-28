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Son dakika: Marmaris'te orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Son dakika: Marmaris’te orman yangını

Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına 34 arazöz, 5 iş makinası karadan müdahale ederken, havadan 10 helikopter 5 uçak alevlerle mücadele ediyor.

SON DAKİKA: Otogar yakınında bulunan Sarıalan Kov Mevkiindeki sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına 34 arazöz, 5 iş makinası karadan müdahale ederken, havadan 10 helikopter 5 uçak alevlerle mücadele ediyor.

Yangına hızlı ve yerinde müdahale ile alevlerin büyümeden kontrol altına alınması bekleniyor.

Ayrıca yangın bölgesine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı iki adet TOMA aracının da sevk edildiği öğrenildi.

Marmaris’te bir orman yangını daha MARMARİS'TE BİR ORMAN YANGINI DAHA

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