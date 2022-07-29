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TEM'in Bolu Dağı geçişinde ulaşım 2 gün tek şeritten sağlanacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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TEM’in Bolu Dağı geçişinde ulaşım 2 gün tek şeritten sağlanacak

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminin Ankara ve İstanbul istikametlerinde 30-31 Temmuz tarihlerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanacak.

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