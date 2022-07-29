Afyonkarahisar’da dehşete düşüren olay! Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaraladı
Afyonkarahisar'da, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurarak öldüren, ardından da kendisine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ile araya girmek isteyen market sahibi komşusu Balı B.'yi ağır vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından Süleyman K., teslim oldu. K.'yi askeri personel olan oğlunun teslim olmaya ikna ettiği ortaya çıktı.
Afyonkarahisar'da yaşanan olay, dün saat 18.00 sularında Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Köftecilik yapan Süleyman K., mahalledeki Atatürk İlkokulu'na gelip, burada temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş ile tartıştı. Süleyman K., tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla Altuntaş'ı vurdu. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altuntaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
EŞİNİ VE KOMŞUSUNU DA VURDU
Aracına binerek olay yerinden kaçan Süleyman K., daha sonra 20 kilometre uzaklıktaki Işıklar beldesine gitti. Süleyman K., burada kendilerine ait olan köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ve kendisine engel olmak isteyen market işleten komşusu Balı B.'yi de aynı tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Zübeyde K. ile Balı B. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
OĞLU İKNA ETMİŞ
Polisin aradığı Süleyman K., bugün sabah saatlerinde olayda kullandığı tabancayla Çobanlar'da jandarmaya teslim oldu. Jandarmada işlemleri yapılan Süleyman K., daha sonra ifadesi için Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Süleyman K.'nin, askeri personel olarak görev yapan oğlu tarafından teslim olmaya ikna edildiği öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Afyonkarahisar'da temizlik görevlisi olarak okulda çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurarak öldüren, ardından da eşi Zübeyde K. ile araya girmek isteyen market sahibi komşusu Balı B.'yi ağır yaralayan Süleyman K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Başvurana 5.400 TL - 7.200 TL verilecek
- Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir?
- Resesyon nedir, ne demek? Ekonomide resesyon ne anlama geliyor? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?
- Hicri takvim başlangıcı ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı 2022 hangi güne denk geliyor?
- LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesi! TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat, vade süresi...
- İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İlhan İrem kimdir, kaç yaşındaydı? İlhan İrem şarkıları hangileri?
- 27 bin sağlık personeli alınacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? Doktor, ebe, hemşire...
- Fındık fiyatları belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak! İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
- Cumhurbaşkanı Ordu'ya ne zaman gelecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'ya hangi gün gelecek?
- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...