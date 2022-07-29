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Afyonkarahisar’da dehşete düşüren olay! Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaraladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Afyonkarahisar’da dehşete düşüren olay! Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaraladı

Afyonkarahisar'da, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurarak öldüren, ardından da kendisine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ile araya girmek isteyen market sahibi komşusu Balı B.'yi ağır vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından Süleyman K., teslim oldu. K.'yi askeri personel olan oğlunun teslim olmaya ikna ettiği ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da yaşanan olay, dün saat 18.00 sularında Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Köftecilik yapan Süleyman K., mahalledeki Atatürk İlkokulu'na gelip, burada temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş ile tartıştı. Süleyman K., tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla Altuntaş'ı vurdu. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altuntaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

EŞİNİ VE KOMŞUSUNU DA VURDU

Aracına binerek olay yerinden kaçan Süleyman K., daha sonra 20 kilometre uzaklıktaki Işıklar beldesine gitti. Süleyman K., burada kendilerine ait olan köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ve kendisine engel olmak isteyen market işleten komşusu Balı B.'yi de aynı tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Zübeyde K. ile Balı B. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OĞLU İKNA ETMİŞ

Polisin aradığı Süleyman K., bugün sabah saatlerinde olayda kullandığı tabancayla Çobanlar'da jandarmaya teslim oldu. Jandarmada işlemleri yapılan Süleyman K., daha sonra ifadesi için Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Süleyman K.'nin, askeri personel olarak görev yapan oğlu tarafından teslim olmaya ikna edildiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Afyonkarahisar'da temizlik görevlisi olarak okulda çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurarak öldüren, ardından da eşi Zübeyde K. ile araya girmek isteyen market sahibi komşusu Balı B.'yi ağır yaralayan Süleyman K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polisler eşliğinde getirilen Süleyman K.'ye, adliyeye girişinde bir genç, "Baba, kafanı kaldır" diyerek seslendi. Süleyman K., gazetecilerin "Niye öldürdünüz" sorusuna ise "Alnımın yazısıymış" diye karşılık verdi.

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