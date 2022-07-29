İstanbul'da ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeğini çöpe atmıştı! Akılalmaz vahşette yeni ayrıntılar
Son dakika haberi... İstanbul'da ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeğini çöpe atan kadının, görüntüleri pes dedirtmişti. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Emniyeti'nin sıkı takibi sonucunda yakalandığı gün yüzüne çıktı. "Bebek ölü mü doğdu, yoksa öldürüldü mü?" sorusunun yanıtı için bebeğin cesedini arama faaliyetlerinin devam ettiği, olayın perde arkasının yapılacak ayrıntılı incelemelerin akabinde kesinlik kazanacağı ortaya çıktı.
Son dakika haberi: İstanbul'da bir kadının ölü doğurduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe attığı olaya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 28 yaşındaki V.S.K'nın 6 ay önce gebelik testi yaptıktan sonra hastaneye gittiğini fakat doğum yapması öngörülen tarihte herhangi bir sağlık kuruluşunda kayıt açmadığı tespit edildi. Doğum, nüfus kayıtlarında da görünmeyince Sağlık Bakanlığı Gebe İzlem Protokolü dâhilinde durumu Emniyet'e bildirdi.
"GÖBEK KORDONU BEBEĞİMİN BOYNUNA DOLANMIŞTI"
İhbar Üzerine İstanbul Polisi; V.S.K'nın Bahçelievler İlçesi Çobançeşme Mahallesi'ndeki ikamet adresine gitti. 22 Temmuz Cuma günü banyoda doğum yaptığını ifade eden V.S.K. ifadesinde "Doğum yaparken göbek kordonu bebeğimin boynuna dolanmıştı. Ölü olarak doğdu. Bir kaç saat bekledim. Gece saat 01.00 sıralarında mavi bir torbaya koydum ve çöpe attım" dedi.
BEBEĞİNİ ÇÖPE ATTIĞI ANLAR
Olayı itiraf eden ve gebelik süreci ile doğumu ailesinden gizlediğini söyleyen V.S.K. ifadesinin ardından gözaltına alındı. Ailesinden gizli bir şekilde doğum yaptığı ortaya çıkan V.S.K, bebeğin ölüsünü attığı çöp konteynerini İstanbul Polisi'ne gösterdi. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi ve V.S.K. isimli kadının elinde bir poşetle çöp konteynerine gittiği anların yansıdığı görüntüler bulundu. Araştırmalarda konteynerin çöp kamyonu tarafından boşaltıldığı belirlendi. Ekipler Atık Merkezi'nde de inceleme yaptı fakat bebek bulunamadı.
PERDE ARKASI ARAŞTIRILIYOR
V.S.K. ifadesinin devamında 2021 yılının Kasım ayında İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'nde iş yerine gittiği O.U. tarafından cinsel istismara uğradığını, O.U'nun kendisiyle rızası olmadan birlikte olduğunu ve rızası dışında hamile kaldığını iddia etti. İfade üzerine kimliği tespit edilen O.U. da "Cinsel Saldırı" iddiasıyla gözaltına alındı.
'SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK'
"Cinsen Saldırı" suçunu kabul etmeyen O.U. ifadesinde; "Sosyal medya üzerinden tanıştık. Evime gittik ve birlikte olduk. Asla zorla birlikte olmadım. Sonra beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Kendisine kürtaj için maddi anlamda yardımcı olabileceğimi belirttim. Daha sonra da bir daha görüşmedik" dedi. O.U. "Cinsel Saldırı" suçundan, V.S.K. isimli kadın "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi. O.U. serbest kaldı. V.S.K. ise tutuklandı. Bebeğin bulunması için Atık Merkezi'nde çalışmaların sürdüğü belirtildi. "Bebek ölü mü doğdu, yoksa öldürüldü mü?" sorusunun cevabı için bebeğin cesedini arama çalışmalarının sürdüğü, olayın perde arkasının yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.
GEBE İZLEM PROTOKOLÜ
Gebeliğin başından doğum sonrasına kadar olan dönemde anne ve fetüsün (bebeğin) sağlık durumunun takibi programıdır. Program sayesinde sağlıklı ve güvenli bir gebelik ve doğum süreci amaçlanmaktadır. Ülkemizde bu takip Sağlık Bakanlığınca sürdürülmektedir.
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