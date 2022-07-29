Bingöl’de boğulma tehlikesi yaşayan çocuğu kurtarırken akıntıya kapıldı! 6 gün sonra acı haber

Olay, 6 gün önce Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde saat 16.00 sularında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Nehri civarında aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser, yine orada piknikte olan bir çocuğunun suya girdiğini gördü.