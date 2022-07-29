Bingöl’de boğulma tehlikesi yaşayan çocuğu kurtarırken akıntıya kapıldı! 6 gün sonra acı haber
Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde boğulma riski atlatan 13 yaşındaki Hayat Bektaş'ı kurtardıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan 43 yaşındaki Aydın Tutkal'ın, arama faaliyetlerinin 6'ncı gününde, cesedi bulundu. Tutkal'dan geriye bir düğünde oynadığı anların görüntüleri kaldı. Tutkal'ın, 2 sene önce kanserden vefat eden eşinin yanına defnedileceği belirtildi.
Olay, 6 gün önce Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde saat 16.00 sularında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Murat Nehri civarında aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser, yine orada piknikte olan bir çocuğunun suya girdiğini gördü.
ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI
Çocuğun bir süre gözden kaybolmasıyla Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı.
İkilinin mücadelesiyle çocuk, sudan çıkarıldı.
AKINTIYA KAPILDI
Suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Tutkal akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
100 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU
Nehirde akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal'ı aramak için hem kentteki hem de çevre illerdeki ekipler seferber oldu.
Yaklaşık 100 kişilik ekip yapılan arama çalışmalarının sonucunda, Tutkal'ın cansız bedenine bu sabah erken saatlerde ulaşıldı.
Tutkal'ın cansız bedeni, gözden kaybolduğu yerin yakın bir noktasında bulundu.
Tutkal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.
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