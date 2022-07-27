Kan donduran olay! Ölü doğan bebeğini çöp konteynerine attı

GİZLİ DOĞURUP ÇÖPE ATTI

V.S.K. isimli kadının ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığı, ölü doğan bebeğini bir gün önce gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteynırına bıraktığı belirlendi. V.S.K. olayı itiraf etti ve gebelik sürecini ve doğumu ailesinden gizlediğini söyledi.