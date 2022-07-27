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Kan donduran olay! Ölü doğan bebeğini çöp konteynerine attı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Kan donduran olay! Ölü doğan bebeğini çöp konteynerine attı

İstanbul’da ölü doğan bebeğini poşet ile çöp poşetine atan bir şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine konuldu. Atık Merkezi’nde bebeğin bulunmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması 22 Temmuz Cuma günü saat 12.00 sularında Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Çoban Çeşme Mahallesi'nde açıldı. Bir adreste doğum yapan bir kadının, cansız doğan bebeğini gömdüğü iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

GİZLİ DOĞURUP ÇÖPE ATTI

V.S.K. isimli kadının ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığı, ölü doğan bebeğini bir gün önce gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteynırına bıraktığı belirlendi. V.S.K. olayı itiraf etti ve gebelik sürecini ve doğumu ailesinden gizlediğini söyledi.

"RIZAM OLMADAN BİRLİKTE OLDUK VE HAMİLE KALDIM"

V.S.K.'nın "Rızam olmadan birlikte olduk ve hamile kaldım" iddiasında bulunduğu O.U. da "Cinsel Saldırı" suçundan dolayı gözaltına alındı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen V.S.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Atık Merkezi'nde bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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