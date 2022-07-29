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Samsun’da sokak ortasında vahşet! Kadını 5 yerinden bıçakladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Samsun’da sokak ortasında vahşet! Kadını 5 yerinden bıçakladı

Samsun’da bir kadını sokak ortasında 5 yerinden bıçaklayan şahıs, polis tarafından kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan zanlının "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olay, Mayıs Caddesi Tütün Müzesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan B. cadde ortasında 38 yaşındaki Nermin K.'yı 5 yerinden bıçakladı.Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan zanlının "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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