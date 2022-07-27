27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Kan donduran olay! Ölü doğan bebeğini çöp konteynerine attı
İstanbul’da ölü doğan bebeğini poşet ile çöp poşetine atan bir şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine konuldu. Atık Merkezi’nde bebeğin bulunmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.