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Bahçelievler'de kan donduran görüntü: Arkadaşı boğazından bıçakladı! İlk müdahaleyi kasap yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Bahçelievler’de kan donduran görüntü: Arkadaşı boğazından bıçakladı! İlk müdahaleyi kasap yaptı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde televizyon izlediği sırada arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan Atakan Ateş isimli genç, sokağa çıkarak, "Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istedi. Kan içinde kalan yaralı gence ilk müdahaleyi kasap olarak çalışan Saliha Arslan yaptı. Arkadaşını bıçaklayan şahıs ise 4. kattan atlayarak kaçmak istediği sırada yaralandı. Zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte televizyon izleyen Atakan Ateş, henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçaklandı.

Boğazından kan geldiğini gören Ateş, kendisini sokağa atarak, "Ölmek istemiyorum kurtarın beni" diyerek yardım istedi.

YARDIMINA ESNAF KOŞTU

Boğazından bıçaklanan Atakan Ateş'i gören esnaf, gencin boğazına bez parçalarıyla tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı.

Bu sırada sokakta kasaplık yapan Saliha Arslan, ilk yardım bilgisiyle gencin kanamasına müdahalede bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

ARKADAŞINI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYAN GENÇ 4. KATTAN ATLADI

Yaralı şekilde yerde yatan Atakan Ateş'i bıçaklayan arkadaşı, telaşa kapılıp kendini 4. kattan atarak olay yerinden kaçmak istedi. O esnada binanın altında bulunan branda yardımıyla hafif yaralanan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM YARDIM EDİN DİYE BAĞIRIYORDU"

Yaralı gence ilk yardımı yapan Saliha Arslan, "Genç bir arkadaşımızın sokakta yardım çığlıklarıyla irkildik. Bir anda boğazını tutmuş şekilde ciddi bir kanaması vardı. 'Ölmek istemiyorum yardım edin' diye bağırıyordu. Sokakta insanlardan yardım istiyordu bir anda dükkanıma doğru yöneldiğinde, boğazından bıçakla darbe aldığını gördüm. Hemen tezgahın arkasından çıkıp üzerimdeki önlüğü çıkarıp tampon görevi görmesi için yarasına bastırıp yere yatırdım. İlk yardım müdahalesinde bulundum ambulans gelene kadar. İddialar şöyle, çocukluk arkadaşı olduğunu ilkokul arkadaşı olduğunu, gezmeye geldiğini ve televizyon izlemeye geldiğini söylüyor. Bir anda arkadaşının bıçağı boğazına vurduğunu ve evden kendini attığını söylüyordu. 'Abla beni kurtar ölmek istemiyorum' diyordu sadece. Onunla konuşmaya ve bilincini açık tutmaya çalıştım" dedi.

"BEN ZATEN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNUYDUM"

Sağlık meslek lisesi mezunu olan ancak kasaplık yapan Arslan, "Buzla şok tedavisi uygulamaya çalıştım. Çok korkmuştu ve titriyordu. Nabzını kontrol ediyordum. Yaralanan arkadaşın adı Atakan'dı. Ona müdahale ettiğim anda arkadaşının da kendisini dördüncü kattan attığını duydum. İkinci kattaki brandanın üstüne düşmüş ayağından yaralanmış sadece." diye konuştu.

Arslan sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Sonra polisler geldi diğer arkadaşı aldılar. Dün akşama kadar öldüğü bilgileri geliyordu ama bu sabah yaşadığını ve başka bir hastaneye sevk edildiğini durumunun iyi olduğunu öğrendim. Ben zaten sağlık meslek lisesi mezunuydum. İlk yapmam gereken şey tampon yapmak, onu sakinleştirmek ve bilincini açık tutmaktı. Ben canlı hayvan kesmiyorum et işliyorum bu ise canlı bir insandı orada soğukkanlı olmam gerekiyordu sadece ona dikkat ettim"

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