Bahçelievler’de kan donduran görüntü: Arkadaşı boğazından bıçakladı! İlk müdahaleyi kasap yaptı

"BEN ZATEN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNUYDUM"

Sağlık meslek lisesi mezunu olan ancak kasaplık yapan Arslan, "Buzla şok tedavisi uygulamaya çalıştım. Çok korkmuştu ve titriyordu. Nabzını kontrol ediyordum. Yaralanan arkadaşın adı Atakan'dı. Ona müdahale ettiğim anda arkadaşının da kendisini dördüncü kattan attığını duydum. İkinci kattaki brandanın üstüne düşmüş ayağından yaralanmış sadece." diye konuştu.

Arslan sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Sonra polisler geldi diğer arkadaşı aldılar. Dün akşama kadar öldüğü bilgileri geliyordu ama bu sabah yaşadığını ve başka bir hastaneye sevk edildiğini durumunun iyi olduğunu öğrendim. Ben zaten sağlık meslek lisesi mezunuydum. İlk yapmam gereken şey tampon yapmak, onu sakinleştirmek ve bilincini açık tutmaktı. Ben canlı hayvan kesmiyorum et işliyorum bu ise canlı bir insandı orada soğukkanlı olmam gerekiyordu sadece ona dikkat ettim"