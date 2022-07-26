Markette görme engelli vatandaşı darp ettiği yetmedi! ‘Onu öldüreceğim, delik deşik edeceğim’

"ONU ÖLDÜRECEĞİM MAHKEMEYE ÇIKMADAN DELİK DEŞİK EDECEĞİM"

Tehditler aldığını iddia eden Kenan Baş, "Şikayetimi dile getirdiğim halde serbest kalmış. Bana saldıran şahıs, sağa sola haber bırakarak, evimin önünden insanlar geçirterek, 'Onu öldüreceğim, mahkemeye çıkmadan onu delik deşik edeceğim' dedirtiyor. Bugün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Bana saldıran şahsın infaz dosyası olduğu için mahkemeye çıkmamı istemiyor" diye konuştu.