Markette görme engelli vatandaşı darp ettiği yetmedi! ‘Onu öldüreceğim, delik deşik edeceğim’
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir market içerisinde şiddete maruz kalan görme engelli vatandaş, yaşanan olay ardından saldırgan tarafından ölüm tehditleri almaya başladığını dile getirdi.
VATANDAŞLAR KURTARMIŞTI
Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan tarafından aldığı darbeler sonrası yere yığılan Baş'ı vatandaşlar araya girerek kurtarmıştı.
Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan serbest bırakıldı.
KORKUNÇ TEHDİT İDDİASI
Olaydan sonra mağdur olduğunu belirten görme engelli vatandaş Kenan Baş, saldırgan şahıs tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti.
"ONU ÖLDÜRECEĞİM MAHKEMEYE ÇIKMADAN DELİK DEŞİK EDECEĞİM"
Tehditler aldığını iddia eden Kenan Baş, "Şikayetimi dile getirdiğim halde serbest kalmış. Bana saldıran şahıs, sağa sola haber bırakarak, evimin önünden insanlar geçirterek, 'Onu öldüreceğim, mahkemeye çıkmadan onu delik deşik edeceğim' dedirtiyor. Bugün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Bana saldıran şahsın infaz dosyası olduğu için mahkemeye çıkmamı istemiyor" diye konuştu.
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