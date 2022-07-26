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Şırnak’ta korkunç kaza! 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Şırnak’ta korkunç kaza! 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kazada, otomobilde bulunan Merve Batmaz hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Uğur ile 11 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şırnak'ta yaşanan kazada, Ömer Uğur yönetimindeki plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Özbek köyü mevkisinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Merve Batmaz hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Uğur ile 11 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, yaşamını yitiren Türkçe öğretmeni Batmaz'ın İdil ilçesinin Oyalı köyü Mevlana Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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