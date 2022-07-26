Şırnak’ta korkunç kaza! 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı

Şırnak'ta yaşanan kazada, Ömer Uğur yönetimindeki plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Özbek köyü mevkisinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.